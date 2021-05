Lutte anti-corruption : l'appui de l'Union européenne au Gabon

Dans le cadre de ses missions, le ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption en collaboration avec l'Union européenne (UE) a ouvert hier en présentiel à la SING et en ligne, un webinar sur les mécanismes de lutte contre la corruption et de transparence consacré aux directeurs généraux des administrations centrales

Dans le cadre de ses missions, le ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption en collaboration avec l'Union européenne (UE) a ouvert hier en présentiel à la SING et en ligne, un webinar sur les mécanismes de lutte contre la corruption et de transparence consacré aux directeurs généraux des administrations centrales. Ce séminaire de formation de trois jours se déroula jusqu'au 28 mai prochain.

En effet, cet atelier d'échanges s'articule autour des outils de bonnes pratiques et de renforcement des capacités des agences techniques de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Durant cette première journée, les panélistes ont échangé sur plusieurs modules dont les politiques et mécanismes de coordination entre les différentes agences chargées de la prévention et de la répression de la corruption et du blanchiment d'argent.

Selon le membre du gouvernement, "l'étroite et franche collaboration entre le Gabon et l'Union européenne a permis de mettre en place cette formation, qui, faut-il le rappeler, se tient dans un contexte particulier en raison de la pandémie de Covid-19. Les différents modules contenus dans ce séminaire synthétisent les initiatives fortes développées et mises en oeuvre par le plan d'accelération et de la transformation".

"Ce séminaire est excellent moyen pour partager l'expertise européenne en matière de lutte contre la corruption, le blanchimement des capitaux. La bonne gouvernance est une priorité de l'Union européenne dans le but de d'inspirer le changement", a souligné Rosario Bento Pais, ambassadrice de l'UE au Gabon .



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société