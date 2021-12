Littérature : les éditions le Savoir lancent ses activités avec "Kisoundi sous les balles"

EXISTANT depuis 2017, mais n'ayant pas exercé faute de moyens et de logistique, les éditions le Savoir viennent de lancer leurs activités avec la publication de leur tout premier ouvrage : "Kisoundi sous les balles" du père Ferdinand Etho'o Ovono, vicaire paroissial.

Une cérémonie de présentation s'est déroulée, à cet effet, le samedi 27 novembre dernier, à la Maison Libermann (ex-gare routière), en présence de l'auteur, de la directrice des éditions le Savoir, Honorine Ngou, du poète Albert Ngou Ovono, de l'enseignant de l'université Omar Bongo, Régis Ollomo Ella, et de la communicatrice Carole Mekamne.

Dans un style simple, avec une description minutieuse des faits, ce livre est un témoignage vivant des affrontements fratricides dans une ville du Congo Brazzaville.

"Lorsque j'ai lu ce livre, J'ai décidé non seulement de le corriger, mais également d'en faire un large écho, afin que les gens sachent que la guerre ne se raconte et ne se rêve pas. Au contraire, elle doit être évitée. D'où la nécessité d'avoir des comportements et des attitudes qui renforcent la paix, qui est un bien et impératif social", s'est exprimé Honorine Ngou. "Le manuscrit du père Ferdinand est venu comme un catalyseur pour les éditions le Savoir. En plus, cette problématique m'intéresse et qui me passionne. D'où la décision de lancer les activités à travers elle. Car, nous avons besoin de paix d'abord dans nos familles, notre pays et dans le monde entier. La guerre est facteur d'atrocité, de déshumanisation, et de souffrance", a-t-elle ajouté.

F.S.L

Libreville/Gabon