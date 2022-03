Levées des mesures restrictives  : les précisions d'Alain Claude Bilie-By-Nzé

Le ministre d'État en charge de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, désormais porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie-By- Nze a renoué ce mardi 15 mars avec la presse nationale et internationale la maison Georges-Rawiri, siège de Gabon Télévisions. Actualité oblige, le porte-parole du gouvernement gabonais a axé l'essentiel de son échange avec les médias sur la levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Le membre du gouvernement a ainsi indiqué que les récents décrets pris en Conseil des ministres “mettent un terme aux mesures de confinement et au couvre-feu”. Précisant par ailleurs s'il subsiste une présence militaire ou policière dans les rues, cela relève simplement de l'ordre de ''la quiétude et la sérénité publiques”.

S'agissant des transports, Alain Claude Bilie-By-Nzé a tenu à rassurer l'opinion sur les nouvelles règles qui abrogent toutes les anciennes mesures énoncées dans le cadre de la pandémie. Par la tarification inflationniste imposée par les transporteurs et qui ne connaît pas de baisse malgré la levée des mesures restrictives, “les membres du Gouvernement en charge des Transports, de l’Économie et du Commerce entreprendront dans les prochains jours les discussions y relatives avec les partenaires sociaux afin de fixer un cadre de régulation tarifaire qui tienne compte du pouvoir d’achat des usagers et des marges minimales nécessaires au maintien d’un équilibre économique du secteur des transports routiers”, a fait savoir le porte-parole.

Le transport aérien n'est pas en reste. Là également les anciennes mesures (réservation de chambre d'hôtel au frais du voyageur, l'attente des résultats des tests à l'hôtel…) ont été supprimées. Bilie-By-Nzé a cependant rappelé que “seules demeurent, les mesures relatives à l’obligation pour les voyageurs en provenance de l’étranger de présenter un test PCR négatif de la Covid-19 dès leur débarquement à l'aéroport International Léon Mba et l’obligation concomitante de se soumettre à un test PCR à l’arrivée à l’Aéroport International de Libreville pour les voyageurs internationaux”.

R.H.A

Libreville/Gabon