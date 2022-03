“Les enfants du pays” au secours des commerçantes du marché d'Akébé

Samedi dernier, la plateforme associative “les enfants du pays” était du côté du marché du pont d'Akébé afin d'apporter son soutien aux femmes commerçantes de ce marché. L'équipe conduite par son pérsident Thierry Makando a remis un don de matériels constitués de parasols, de cuvettes, de bassines et de sacs d'emballages. Ce geste qui selon l'association s'inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et d'entraide vient prouver une fois de plus les valeurs de solidarité prônées par ses membres.

Après un long échange entre les membres de l'association et les commerçantes, le Président et ses compagnons ont pris acte des nombreuses doléances formulées par les bénéficiaires et ont promis revenir dans les prochains jour avec les mains encore chargées. A travers cette sortie, " les fils du pays" tiennent à réaffirmer que la solidarité et le bien-être être des concitoyens demeurent au centre des actions de cette association qui n'en n'est pas à sa première sortie.

R.H.A

Libreville/Gabon