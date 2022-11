L'arrondissement le plus propre : les critères d'évaluation sont désormais connus

Le concours national de l'arrondissement le plus propre annoncé par les plus hautes autorités va se tenir cette année. Si la date de son lancement reste à déterminer, les critères d'évaluation et autres informations y afférents ont cependant été déclinés hier au ministère de l'Intérieur par la ministre d'État Denise Mekam'ne Edzidzie (Relations avec les institutions constitutionnelles), assurant l'intérim de son collègue Lambert-Noël Matha. Face aux maires des communes et arrondissements de la capitale, le membre du gouvernement est revenu sur les objectifs du concours et ses modalités.

Le concours qui concerne uniquement les communes disposant d'au moins deux arrondissements va consister, entre autres, à "nettoyer les rues, les plages, les monuments, les cimetières et les places publiques. À dératiser, abattre les animaux errants, entretenir et embellir les espaces verts, à relaver les façades, à curer les caniveaux, entretenir des marchés…". Des activités, a indiqué le ministre Denise Mekam'ne Edzidzie, qui incombent aux responsables municipaux. Qui, avec leurs moyens, devront s'atteler à rendre leurs circonscriptions respectives salubres et attrayantes. Le concours n'ayant pas de budget pour les accompagner. Le programme sera, au niveau provincial, supervisé par un organe comprenant un président (le gouverneur), deux rapporteurs, un régisseur et cinq commissaires. Ces parties devront travailler en synergie et répondre efficacement à l'appel du président de la République Ali Bongo Ondimba. Ce dernier souhaite implémenter la culture de la salubrité dans le fonctionnement régulier des communes dont l'esprit obéit aux prérogatives régaliennes qui leur sont conférées par la loi n° 001/2 014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

Pour rappel, l'arrondissement qui aura été jugé le plus propre recevra la somme de 500 millions de F CFA.

PMM

Libreville/Gabon