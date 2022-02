Langues maternelles : Omanda milite pour la survie de ''nos langues''

De moins en moins, on parle les langues vernaculaires dans les maisons. La faute à un français – la chose n'est pas mauvaise en soi – qui s'insinue partout. Même dans les villages. Alors il faut rappeler. Il faut dire l'importance de ces parlers afin que ''stoppe la mort de nos langues''. C'est pour dire ''Stop la mort de nos langues vernaculaires'' que l'ONG Omanda, en partenariat avec l'ONG ''Osons léguer'' ou encore l'Association Tebeke, a magnifié les langues du terroir hier à la mairie du 2e arrondissement de Ntoum à Essassa.

C'était à l'occasion de la Journée internationale des langues maternelles. Sous les yeux du directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Arts, Mbeng Eyene, du maire du 2e arrondissement de la commune de Ntoum, Anastasie Assengone Ndong, et bien d'autres convives, des enfants des écoles du coin ont montré leur maîtrise des langues de leurs parents. Rien de fameux hélas, preuve que les parlers du pays se meurent effectivement. Mais c'était déjà ça de s'être présenté, d'avoir raconté et donné leur arbre généalogique dans les langues du terroir. Toutes choses qui attestent qu'il est possible de se les approprier. Et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), représenté à l'événement d'Essassa par son ambassadeur pour la paix, Arnold Djoud, table sur les technologies. D'où le thème mondial ''Technologie et langue'' retenue cette année.

Voilà qui conforte Rodrigue Mouckandza Nzaï, secrétaire général d'Omanda de préservation et de promotion du patrimoine culturel gabonais qu'il est possible de se servir des nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, pour des messages liés à l'apprentissage des langues vernaculaires. Mais au-delà de la technologie, Mouckandza Nzaï, coordinateur général d’Omanda pense que l'enseignement de ces langues doit être renforcé par la cellule familiale.

Et vous, enseignez-vous votre langue à vos enfants ?

L.R.A.

Libreville/Gabon