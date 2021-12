Laboratoire Gahouma : tests PCR et vaccins au prix de la sueur !

Tentes pleines à craquer, rangs interminables... A J-1 du 15 décembre, date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19, les Librevillois prennent d'assaut les sites d'établissement des tests PCR. La même pression est intense au niveau du seul centre de vaccination anti-Covid-19, installé dans l'enceinte du laboratoire Gahouma. Pourquoi un tel engouement ? Pourquoi seulement maintenant ? Éléments de réponse !

LABORATOIRE Gahouma. Sous un soleil ardent, les agents des forces de l'ordre, postés à l'entrée principale, pour organiser les entrées et sorties dans le site, sont débordés. Mieux, ils sont noyés dans la foule. Rien d'amusant d'autant que la nervosité est à son comble avec des personnes qui crient toutes en même temps.

Une fois à l'intérieur de l'infrastructure sportive, abritant le laboratoire Gahouma, c'est la même foule – inhabituelle – que celle à l'extérieur de l'édifice. Mais que se passe-t-il ici aujourd'hui ? ''Je veux profiter des derniers jours du régime de la gratuité des tests PCR. Vous êtes sans ignorer que dès le 15 de ce mois, ce sera payant'', renseigne un jeune commerçant attendant d'être reçu.

Le personnel commis à la tâche (vaccination, test PCR) est submergé. Et encore, le mot n'exprime pas assez la réalité. " Jamais , depuis 8 mois que nous sommes ici, nous n'avons eu autant de personnes. Aujourd'hui c'est juste indescriptible", se plaint Corine, agent de santé. Tant les candidats au test PCR, alignés devant elle, se comptent par centaines. Certains sont assis sous les tentes érigées pour la circonstance, d'autres sont debout dans les rangs. Et si on ajoute à cette marée humaine, les personnes amassées dehors attendant d'accéder au laboratoire, et les bousculades que cela entraîne, il devient presque impossible de faire le décompte.

Mais dans le lot, on sait tout de même qu'il y a une majorité de volontaires et pas que ceux qui voyagent. " Habituellement, les personnes qui viennent faire les tests ici, c'est souvent pour des raisons de voyage, soit à l'intérieur du pays, soit à l'international. Mais aujourd'hui, la tendance des personnes qui sont arrivées volontairement est forte ", renseigne encore Corine, notre interlocutrice.

La même pression est intense au niveau du seul centre de vaccination anti-Covid-19, installé dans l'enceinte du laboratoire Gahouma. La-bas, les agents vaccinateurs sont tout aussi débordés. " Je ne sais pas si nous allons réussir à prendre tout ce monde. D'ordinaire à pareille heure, nous aurons déjà bouclé avec la vaccination, parce que nous avons un quota de 50 personnes par jour ", explique Gertrude, agent vaccinateur.

Cette dernière explique que pour Nous avons encore une foule importante des personnes qui attendent ", précise Gertrude.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon