La maladie du baiser : une pathologie sans conséquence grave mais gênante

UN baiser peut être nuisible à la santé lorsqu'il est porteur du virus d'Epstein-Barr. Il s'agit d'un virus qui se transmet essentiellement par la salive (projection lors de la toux par exemple). On comprend alors qu'en dehors du coronavirus, il y a bien d'autres maladies infectieuses transmissibles via la salive. C'est le cas notamment de la mononucléose, encore appelée la maladie du baiser.

Cette pathologie infectieuse est très courante bien que méconnue. Elle affecte aussi bien les adultes que les enfants. Bien que bénigne, elle se caractérise par une grande gêne, des rhinites et bien d'autres signes cliniques. " La maladie du baiser chez l'enfant est reconnaissable grâce à des symptômes moins marqués. L'enfant peut présenter un épisode fébrile, une altération importante de l'état général (grande fatigue, perte d’appétit), angine très douloureuse avec des difficultés à avaler (dysphagie), rougeur au niveau de la gorge. Sans oublier la présence de nombreux ganglions gonflés et douloureux au niveau du cou, etc.", a indiqué Dr Rodrigue Ntoutoume, pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).