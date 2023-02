La Comilog honore le départ à la retraite de 71 agents

"Durant 34 ans, je n'ai eu que deux jours d'absence et une seule demande d'explication. Aujourd’hui"hui c'est la fin du voyage avec la Comilog qui m'a accueilli en février 1988. A vous qui me suivez, c'est vrai que le chemin est long, mais il n'est pas infranchissable". C'est en ces mots que s'est exprimé Laurent Bareault Anvingui, ancien agent de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), désormais admis à faire valoir ses droits à la retraite après 34 années de bons et loyaux services. il n'est pas seul à avoir raccroché la combinaisons du géant minier. 71 agents en tout ont fait leurs adieux.

Ils ont récemment été gratifiés par l’administrateur directeur général (ADG) de la Comilog, Leod-paul Batolo, qui a présidé la cérémonie de départ à la retraite de cette cuvée. Parmi eux, certains totalisent entre 8 et 40 ans d’ancienneté au sein de la grande famille Comilog. Ces derniers ont reçu chacun un trophée et un kit de voyage. Une cérémonie marquée par trois interventions, à savoir celle du délégué du personnel prononcée par Rostand Ondia Angoundji, le mot de remerciement du représentant des retraités lu par Joel Ongone, et le mot de circonstance de l’ADG. « Nous célébrons aujourd’hui l’ardeur au travail, la résilience et l’accomplissement des carrières. C’est donc un jour de fête et de réjouissance qui vient couronner ces nombreux cycles de dur labeur », a signifié Léod-Paul Batolo. Il a rappelé toute sa gratitude aux ces hommes et femmes qui ont consacré vie et énergie pour le rayonnement de cette compagnie qui fait la fierté de cette province et surtout du pays. "Vous pouvez être fiers de votre retraite dans une grande entreprise comme la nôtre que vous laissez en bonne santé avec des perspectives intéressantes et des challenges stimulants que sauront relever sans nul doute les jeunes que vous avez formé et laissé en poste" a-t-il ajouté.

L’unique femme de la cuvée, n’a pas manqué d’exprimer son émotion au moment de cette fin de carrière. «Je suis venue à Comilog vide et je repars pleine, j’ai pu réaliser des projets de vie, scolariser mes enfants qui sont des cadres aujourd’hui. Le secret de réussite c’est le respect, l’humilité, la rigueur et la détermination dans le travail », a témoigné Germaine Ndjoye. Aussi, L’ADG a-t-il saisi l’occasion pour rassurer les retraités de ce que l’entreprise s’engage à les accompagner dans leurs démarches administratives pour bénéficier le plus rapidement possible de leurs pensions retraite.

N.O.

Moanda/Gabon