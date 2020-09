Kewa : le succès d'une plateforme

Engagé dans une démarche de digitalisation et tenant compte du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie à coronavirus, le ministère en charge de l’Éducation nationale, à travers la direction générale des examens et concours (DGEC), s’est attaché les services de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf) pour le développement d’une plateforme digitale dénommée "Kewa". En omyènè, "le succès". Celle-ci a pour but, la consultation des résultats des examens.

"Kewa", qui a été mis en ligne le 2 septembre dernier, permet aux candidats du baccalauréat 2020, ainsi qu’à leurs familles et proches, de consulter les résultats en toute sécurité, depuis leur ordinateur ou smartphone, sans contrainte de localisation géographique (Libreville et arrière-pays). La plateforme est disponible gratuitement à partir de l’URL : www.kewa.gouv.ga, compatible sur tous les navigateurs et est téléchargeable également pour sa version mobile.

"Pas besoin d’un mot de passe pour la consultation, juste sélectionner le type de baccalauréat (Général ou Technique) et entrer le numéro du candidat", explique un responsable de l’Aninf. Avant de poursuivre : "La réalisation de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de nos missions qui consistent, entre autres, à assister les différents démembrements de l’administration pour l’amélioration du travail des agents de l’État, ainsi que les services rendus aux usagers. La plateforme "Kewa" réalisée dans des délais très courts, vient donc une fois de plus démontrer l’enthousiasme, la maîtrise technique et l’expertise de nos équipes, engagées plus que jamais dans la digitalisation de l’administration."



Sveltana Ntsame Ndong



