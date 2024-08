Journée du drapeau édition 2024 : l'expression de la fierté nationale

Comme chaque année, depuis 2009, le Gabon commémore ce vendredi 9 août la 15e édition de la Journée du drapeau.

Placée cette année sous le thème "Autour du drapeau, exprimons la fierté nationale", cette première célébration de ce symbole fort de la nation sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) revêt une importance capitale.

En effet, depuis le 30 août 2023, date du " Coup de la libération ", les nouvelles autorités du pays ont entamé une marche vers la restauration de la dignité nationale, des valeurs et des institutions tout en exigeant un changement de caractère, de personnalité et du comportement.

Cette volonté d'appropriation des valeurs patriotiques exprimée par le CTRI a été matérialisée par la généralisation de la pratique de la levée et la baissée des couleurs dans les établissements scolaires et administrations publiques.

Et par la même occasion la mise en avant de notre hymne national, un texte fort qui promeut la tolérance, la liberté, le respect des différences. Pour le directeur général de l'éducation civique et de l'Alphabétisation (DGECA) au ministère de l'Éducation nationale, Nicolas Bounounou, " cette 15e édition de la Journée du drapeau est une invite au peuple gabonais à œuvrer à l'unisson pour relever les défis de notre temps et transformer les potentialités du pays en opportunités et ces dernières en valeur ajoutée. "

Aussi, au moment où la nation gabonaise tout entière célèbre le Vert-Jaune-Bleu, convient-il de rappeler que plus qu'un bout de tissu, le drapeau tricolore est un symbole fort qui représente l'unité de la nation. Il rassemble tous les citoyens sous une identité commune et célèbre les valeurs propres à notre pays.

À ce titre, il est important de souligner que tout citoyen qui ferait outrage au drapeau est passible de sanctions pénales.

En effet, selon l'article 86 du Code pénal, " quiconque a, par paroles, écrits, gestes ou quelques autres manières outragé le drapeau de la République, l'hymne national, le sceau, les armoiries ou tout autre symbole de la République est puni d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 5 000 000 de francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement."

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/ Gabon