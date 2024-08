Journée citoyenne à Libreville : mobilisation autour du délégué spécial

Les populations de la capitale, sans distinction, ont massivement répondu à l’appel du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapontchombo, en prenant part à la Journée citoyenne de ce premier samedi du mois d'août.

Il était question pour les Librevillois de retrousser les manches et de rendre leur ville un peu plus salubre et avenante.

Cette volonté de voir Libreville arborer son plus beau visage part du fait que le mois d’août, la capitale administrative et politique du Gabon, partant, la province de l'Estuaire, recevra à son tour le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre de sa tournée républicaine.

Tout comme Libreville accueillera les festivités marquant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, mais également la célébration du 30 août, jour de la libération du pays par les Forces de défense et sécurité (FDS) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Toute contribution étant bonne à prendre d’où qu’elle vienne, " les différentes communautés de notre cité ont souhaité apporter leur concours.Je suis bienheureux de voir qu’elles ont investi les lieux en masse et c’est tout à leur honneur de manifester cette implication. Je ne peux que me féliciter de cette forte mobilisation ", a souligné le délégué spécial.

Un symbole d’unité qui permet de magnifier cette Journée du 3 août 2024 afin de raffermir les liens entre l’édile de Libreville et ses administrés.

C’est pourquoi " nous avons choisi le rond-point de la Démocratie, qui, du reste, est un lieu stratégique, un lieu d’unité et quand tout le monde se retrouve, cela veut dire que nous sommes d’accord ", a précisé Mahamadou, vice-président du Cofraga.

Rappelons que Libreville recevra le chef de l'État du 12 au 15 août 2024. Sauf changement de dernière minute.

C'est dire que cette Journée citoyenne arrive à point nommé.

CNB

Libreville/Gabon