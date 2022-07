JIC  : les coopérateurs outillés sur leur rôle dans la société

LA journée internationale des coopératives (JIC) a démarré ce vendredi 1er juillet à Libreville avec des formations dispensées à la maison Georges Rawiri sise au Boulevard triomphal. Organisée par la plateforme nationale des coopératives du Gabon en partenariat avec le Fonds mondial pour l'alimentation (FAO) et le ministère de l’Agriculture et bien d'autres partenaires, l'édition 2 022 de la JIC entendait mettre l’accent sur la formation. Laquelle était animée par des experts du ministère de l'Agriculture et de la FAO.

Tout est parti du constat que nombre de coopératives naissent et meurent. La formation avait donc pour ambition de faire cesser ces mort-nés et dire aux coopérateurs qu'ils ont entre leurs mains des mines d'or.

Mais que vaut une mine d'or dont on ne maîtrise pas les contours de gestions et de rentabilité ? Aussi les coopérateurs ont-ils été outillés sur la gestion comptabilité, le rôle et l'impact d'une coopérative. On leur a aussi donné ses avantages, comparativement à une entreprise : une responsabilité minime face aux dettes ; des bénéfices maximums via la réalisation d'économie ; la collégialité des décisions… De même, le coopérateur qui veut réussir son projet se doit d'être honnête, intègre, et se fixer des objectifs.

Un autre pan de la formation a porté sur la place du numérique dans les coopératives. il a ainsi été rappelé aux coopérateurs que la coopérative est d’abord une entreprise. ''Pour qu’elle fasse des profits, il faut des ingrédients dont la technologie'' a indiqué le formateur de la FAO. Un film diffusé sur les exemples des pays de l'Afrique de l'Ouest utilisant des start-up ayant intégré ce qu'on nomme agritech ou utilisation de la technologie de l’innovation et des données numériques pour transformer les modèles d’affaires et les pratiques tout au long de la chaîne de valeur agricole, a fait rêver plus d'un.

Au final, les coopérateurs ont été édifiés. Mais nombreux estiment que c'est aller trop vite et que la numérisation de l'agriculture doit réellement faire l'objet d'apprentissage constant pour une parfaite intégration de ces méthodes dans leur quotidien.

Ce samedi 2 juillet, ce sera le clou de la célébration de la JIC avec une exposition-vente, sur l'esplanade de la télévision nationale, du savoir-faire des coopératives venues de toutes les localités du pays.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon