Janvier sans alcool : c'est reparti pour la 3e édition

La 3e édition du janvier sans alcool (JSA), organisée par l'organisation non gouvernementale (ONG) Sens unique et la Radio Route FM, a débuté ce 5 janvier et prendra fin le 5 février prochain.

Les adeptes de Bacchus devraient donc s'abstenir de consommer de l'alcool durant un mois, tout en s'adonnant au sport et en consommant des produits détoxifiants. L'objectif est d'amener le plus grand nombre, à la longue à avoir une consommation responsable, sinon un arrêt de la consommation d'alcool, qui est une dépense inutile pour des familles. Cédric Bassadila Moutendi, président de ladite ONG, se réjouit de voir l'ampleur que ce concept a pris, deux ans après son lancement. « Lorsque nous avons lancé le janvier sans alcool, nous n’étions qu'un petit groupe. Il fallait relever le défi de rester sobre pendant un mois, sans consommer la moindre goutte d'alcool.

Tout en s'adonnant au sport, la lecture et en consommant des produits détoxifiants. Histoire de protéger notre foie, car cela y va de la santé de tous. Deux ans après les choses ont évolué et pour cette 3e édition, la mayonnaise a pris. Plusieurs personnes ont adhéré au concept, y compris les entreprises qui incitent leurs employés à relever le challenge et à pratiquer une activité sportive chaque samedi pour se maintenir en forme. »

Pour cette 3e édition, a souligné Cédric Basssadila Moutendi, plusieurs artistes et personnalités publiques ont apporté leur soutien à ce challenge, en vulgarisant « l'événement » autour d'eux et sur la toile. Et en offrant également quelques dons à l'ONG, notamment des équipements sportifs et des packs d'eau. « Sur la toile des milliers de personnes ont adhéré et promettent de relever ce défi de Janvier sans alcool.

Abel EYEGHE EKORE