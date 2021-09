Interview : Shan'L à cœur ouvert

Elle est considérée comme l'une des étoiles montantes de la musique gabonaise avec plusieurs récompenses à son actif.

Dans cette interview, Shan'L nous parle de toute l'industrie qui s'est écrit autour de son image.

Channelle Lekogo dite Shan'L, née le 6 février 1989, est une chanteuse, et auteure-compositrice gabonaise. Shan'L compte au total deux albums studios et une dizaine de singles. Son premier album intitulé Shan’l Is My Name est sorti en 2015 et son second album Eklektik 2.0 est sorti en 2020