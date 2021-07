Insalubrité : Owendo, l'autre problème !

ALORS que l'on observe un léger mieux à Libreville suite à l'ultimatum donné en fin de semaine dernière à l'entreprise Clean Africa par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, la situation n'a guère évolué dans la commune voisine d'Owendo

En effet, à cause du non-ramassage des ordures ménagères par les sociétés commises à cette tâche, il est devenu fréquent de rencontrer dans les rues de cette commune des tas d'immondices jonchant le sol en divers endroits. Sur l'artère qui relie l'essencerie Total au terminus (cœur de la Cité Sni), on peut ainsi en compter une dizaine de tailles différentes. C'est la même observation en maints endroits. Notamment sur l'axe partant du carrefour Sni pour cette partie de la commune où le ramassage des déchets n'a plus été effectué ces derniers jours.

Cet état de choses vient entacher la bonne réputation d'" Owendo ville propre " dont pouvait se targuer cette composante du Grand Libreville. Mais jusque-là, l'opinion s'interroge sur l'origine de cette situation sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée. N'empêche que les uns et les autres plaident pour une rupture de contrat entre les sociétés commises au ramassage des ordures et l'administration municipale. Ou tout simplement que ces conventions arrivées à leur terme soient alors renouvelées afin de rendre à cette commune portuaire et industrielle son éclat habituel.

AEN

