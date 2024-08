Insalubrité : Oligui Nguema dote Libreville des moyens de sa propreté

Au moment où il s'apprête à boucler sa tournée républicaine par l'Estuaire dont Libreville constituera à n'en point douter une étape cruciale, le président de la Transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué hier un geste fort significatif sur le front de lutte contre l'insalubrité dans la capitale.

Et au-delà de Libreville, d'autres grandes villes du pays. Le numéro un gabonais en effet procédé ce lundi 5 août 2024 à la remise d'un important lot de matériel d'entretien au délégué spécial de la capitale, le général Jude Ibrahim Rapontchombo, en présence des délégués spéciaux des villes de Port-Gentil, Franceville et Oyem.

La dotation présidentielle est constituée de 6000 bacs à ordures d'une capacité de 660 et 360 litres et d'une trentaine de camions bennes flambant neufs appropriés à la collecte etau ramassage des ordures.

La communication présidentielle relève que ''ce matériel, qui vise à lutter contre l'insalubrité et à améliorer les conditions de vie des populations, sera premièrement dispatché dans quatre grandes localités, à savoir Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville et redistribué sur l'ensemble du territoire national''.

L'objectif de cette dotation est donc indiqué : ''faire face au défi sans cesse croissant de l'insalubrité à travers nos villes''.

Et Brice Clotaire Oligui Nguema a vivement exhorté tous les acteurs de la gestion des communes à faire preuve de responsabilité à travers la sensibilisation et la rigueur devant l'incivisme des populations.

Et les consignes du président de la Transition sont claires : "Les atteintes des objectifs de développement durable passent par des villes propres, belles, modernes qui rapprochent les Gabonais de l'idéal de prospérité tant souhaitée. J'invite les délégués spéciaux à réfléchir sur les amendes à infliger à ceux qui ne respectent pas la consigne de ramassage des ordures et ceux qui, par incivisme, continuent de jeter les ordures dans la rue."

Conscients du rôle ô combien primordial que jouent celles et ceux qui rendent salubres nos cités au quotidien, le chef de l'État a encouragé les gens à marquer un intérêt pour les métiers en lien avec la gestion des ordures aux fins d'atteindre ensemble les objectifs de salubrité et de développement.

Un appel à une révolution des mentalités, en somme.

I . I

Libreville/Gabon