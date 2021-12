Insalubrité : Christine Mba Ndutume lance l'opération "coup de poing"

En découdre avec l'insalubrité galopante dans la capitale gabonaise en cette période de fin d'année. Tel est l'objectif poursuivi par la mairie de Libreville. D'où le lancement d'une campagne de nettoyage dans les six arrondissements de la capitale. Pour s'assurer de l'effectivité de ladite campagne, l'édile de Libreville, Christine Mba Ndutume et son 4e adjoint, Karim Nziengui, en charge des marchés et de l'environnement, ont sillonné la ville mercredi dernier. Objectif : inviter les différentes couches à s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité via l'adoption de comportements civiques. Non sans inciter ses collaborateurs à redoubler d'efforts dans ladite lutte.

Y.F.I

Libreville/Gabon