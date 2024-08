INSAB: un nouvel ingénieur agronome spécialiste des sols

C’EST au cours des soutenances de fin de cycle organisées récemment par l’Institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologies (INSAB) de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), que l’étudiant Graham Oréodjogo Nouhando, inscrit en fin de cycle, a passé haut la main sa soutenance avec une mention bien du jury. Obtenant ainsi le grade d’ingénieur d’agronomie spécialiste en sciences des sols, avec une note de 15/20. Les travaux de ce dernier ont porté sur une meilleure connaissance des sols au Gabon. Notamment, la caractérisation des paramètres physico-chimiques et l’évaluation de la fertilité des sols du bassin sédimentaire côtier, dans la province de l’estuaire et granito-gneissique dans l’Ogooué-Lolo.

Les travaux dirigés par les Drs Rolf Mabicka Obame et Neil-Yohan Musadji ont été financés par la société gabonaise de développement agricole (SOGADA). Au terme de sa soutenance, l’impétrant a obtenu les résultats très satisfaisants. Comparativement à ceux des pays voisins, tels que le Cameroun, qui a un fort potentiel agricole. Cette étude lève le voile sur les sols gabonais encore peu connus. « La réduction de notre dépendance alimentaire d’une part et la maitrise de notre sécurité alimentaire d’autre part, invitent que d’autres études à plus grandes échelles soient réalisées », a souhaité le nouvel ingénieur.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon