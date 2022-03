Inondations : le "REEL" veut soulager les populations de la cité Mebiame"

Samedi dernier à l'occasion de la "journée citoyenne", (Ndlr: décrétée par le chef de L'État en 2009 et célébrée le premier samedi du mois) les membres de l'association le REEL ont procédé au curage du canal de la cité Mebiame. Menus de pelles, pioches, brouettes et autres matériel, le président de ladite association, Régis Divassa et les siens sont venus à bout de la boue accumulée ainsi que les autres détritus empêchant la bonne circulation des eaux. À noter que l'accumulation des détritus au fil du temps est à l'origine de graves innondations dans cette partie de la cité en période de grande averses.

"En tant que ressortissent du 2e arrondissement j'ai initié cette action ici qui va être permanente" a déclaré le président du REEL. Non sans revenir sur le calvaire des populations. ". À chaque petite pluie, on a au moins 1 ou 2 mètre de montée d'eau" précise-t-il. Conscient que cette action ne mettra pas un terme à la détresse des populations attenantes au canal, les membres du REEL estiment cependant qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'edifice. Bon à savoir le REEL compte en se on sein plus d'une centaine de membres et cent deux autres associations affilées.

YFI

Libreville/Gabon