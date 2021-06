Humanitaire : course à la présidence la CRG

Entré au gouvernement, Guy Patrick Obiang Ndong a dû se détacher de la Croix Rouge du Gabon (CRG). 4 ans après son absence constatée, l’heure est venue de porter à la tête de cette institution un nouveau président. Ce, pour être en phase avec les textes qui régissent son fonctionnement. Du 10 au 12 juin prochain, la CRG organisera une assemblée générale élective. Le successeur de l’actuel ministre de la Santé sera connu à l’issue du conclave du 12 juin qui réunira le bureau national.

" Mes principales motivations sont avant tout le désir de me sentir utile et celui de m’investir dans une cause noble", confie Mme Yanga pour qui, affirmer l’idéologie de son mouvement est un devoir. " Des volontaires et des membres qui connaissent leurs obligations et leurs devoirs sont le gage d’une institution forte", a-t-elle fait savoir. La candidate à la succession de Guy Patrick Obiang entend insuffler une nouvelle dynamique à cette institution dont l’implication en cette période de crise serait d’un apport considérable.