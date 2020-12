Hôtel de Ville : le recensement physique des agents a commencé

Depuis, ce sont de longues files d'agents qui sont passés au peigne fin, l'objectif visé étant d'avoir une idée exacte de l'ensemble des ressources humaines dont dispose l'administration municipale de la capitale.

Devant se dérouler sur 10 jours selon un calendrier bien défini, le recensement physique des agents municipaux vise également la mise en solde des personnels qui sont en attente, une codification des différentes situations administratives et une lecture plus claire des ressources financières destinées aux ayants droit. Mais, surtout, il s'agit de parvenir à une adéquation entre les missions municipales et les ressources humaines actuelles dont la surabondance est de nature à crever considérablement le budget municipal.