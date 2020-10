Hommes/Femmes : 33 propositions pour inverser la courbe des inégalités

C'est la fin d'une société où la gent féminine était laissée sur le bas-côté. Car, grâce à un travail multisectoriel élaboré par plusieurs compétences (pouvoirs publics, secteur privé, partenaires au développement, société civile, etc.), 33 propositions meublent actuellement ce rapport préparé en 365 jours sur la base de données réelles et pertinentes…

Le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et le cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright ont été missionnés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille pour réaliser un diagnostic permettant de faire émerger des recommandations d’actions visant à promouvoir les droits de la femme et à réduire les inégalités femmes-hommes au Gabon. "L’élaboration de cette stratégie est la somme des petits et grands combats qui ponctuent la vie des femmes de notre pays. Elle émane de leurs actes de courage pour briser les carcans dans lesquels la société tente de les cantonner et pour faire taire les préjugés, les violences, qui anéantissent leurs rêves, bouleversent des vies et déséquilibrent des familles entières", a déclaré la première dame, hier, au cours de la cérémonie officielle de remise du rapport.