Guy-Patrick Obiang Ndong : "Il ne faut pas quitter le certain pour l’incertain"

La communication gouvernementale de ce samedi portée par le ministre d'État à l'Intérieur et celui de la Santé a permis de faire le point des six mois de lutte contre la pandémie du Covid-19 au Gabon, et d'examiner les points saillants de l'actualité marquée par l'allègement des mesures de restriction.

Occasion pour le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong, chef du département Santé, de se féliciter des efforts consentis en matière de riposte, tout en rappelant les données fournies par les Comités scientifique et technique du Copil coronavirus, qui "confirment la tendance baissière de l’épidémie à coronavirus avec une prévalence de 5,3 %, pour une incidence de moins de 1 % par semaine". Et de préciser qu'en termes de réalité du Covid-19, "notre pays a le plus faible taux de létalité de la sous-région, qui est de 0,6 %. Pour ce qui est de la guérison, la plupart des personnes atteintes par le coronavirus recouvrent leur santé. Nous enregistrons un taux de guérison de 90,9 %. Cette tendance baissière est observée dans toutes les provinces du Gabon".

"Il ne faut pas quitter le certain pour l’incertain", estime le membre du gouvernement. L’incertain étant le risque et les conséquences en cas de relâchement, insiste-t-il, après avoir invité la population à tenir compte des recommandations formulées lors du récent rapport des six mois de riposte, qui reposent sur le maintien et la poursuite des mesures de protection. Ce, au regard de la flambée épidémique observée dans plusieurs autres pays, due au relâchement précoce des mesures de restriction.

Il a, par ailleurs, rassuré l'opinion quant à la mise en place d'une commission interministérielle par la Première ministre pour faire une évaluation des dispositifs sanitaires et sécuritaires dans différents établissements concernés par les mesures de restriction et de fermeture.



Rudy HOMBENET ANVINGUI



