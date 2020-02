Guietsou : Le député Roland Matsiendi sur le terrain

Le député du siège unique de la Mougalaba dont Guietsou (Ngounié) est le chef-lieu, Roland Matsiendi, vient d'entreprendre une tournée dans sa circonscription politique.

Aucun village, parmi les 18 que compte son siège, n'a été oublié. À chaque étape, il a fait aux populations le compte rendu de la session parlementaire consacrée au budget 2 020. Et profité de l'occasion pour procéder au lancement officiel des travaux de la route financés, en partie, par la population, sur la base des fonds reçus des sociétés forestières au titre de l'aide sociétale prévue par le cahier des charges. Dans celui-ci, les habitants de la Mougalaba priorisent la route et la réfection des écoles et des dispensaires.