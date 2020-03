Guide touristique : Le SIGPG sur les fonts baptismaux

Placée au cœur de la chaîne des valeurs de l'activité touristique, la corporation des guides professionnels du Gabon vient de mettre sur pied un syndicat.

Conformément à ses missions régaliennes, l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie (Agatour), qui accompagne les opérateurs touristiques, a encouragé et soutenu, depuis octobre 2019, un groupe de guides, en vue de la création d'une plateforme dédiée à leur activité. Cette collaboration a abouti à la mise en place du nouveau Syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon (SIGPG), et à la signature de la convention de partenariat avec l'Agatour portant mise à disposition temporaire d'un bureau devant abriter le siège provisoire du syndicat à Libreville.

Le directeur général de l'Agatour, Christian Mbina, s’est réjoui de faire cet accompagnement, d'autant que " ce corps de métier joue un rôle clé dans l'activité touristique, car non seulement le guide est le professionnel du tourisme le plus proche du visiteur, mais aussi et surtout celui qui communique le plus avec ce dernier, en lui fournissant les informations nécessaires sur les sites visités et le pays dans son ensemble".

Remerciant leurs partenaires pour l'intérêt qu'ils portent à leur activité, le président du SIGPG, Rémy Y. Nkombe, a réitéré leur gratitude aux plus hautes autorités de l'État, ainsi qu'à la direction générale de l'Agatour : " Nous nous sentons exister, et ne pas être juste une machine de production."



F. M. MOMBO



