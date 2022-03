Grève à Ipi9 : les raisons de la crise !

Branches de palmiers en main, ils cognent bruyamment contre des seaux, ils chantent. Devant les locaux de Ipi9 à la montée de Louis à Libreville au Gabon, ils veulent attirer l'attention. Ils, ce sont les employés de cette boîte spécialisée dans la connexion internet et services à valeur ajoutée. Mais que se passe-t-il donc ici ? Selon les informations recueillies auprès des délégués du personnel, depuis 2014, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est prélevée dans leurs salaires mais non reversée à qui de droit. Soit un total de 8 ans de non-reversement de leurs cotisations. De même, apprend-on, depuis 2018, les salaires ne sont pas payés entièrement, mais par vague ou par pourcentage après des arriérés de 2 à 3 mois d'impayé. ''Certains reçoivent 50 000 d'autres 80 000 ou 100 000 et d'autres encore 150 000 par mois. Que peut-on faire avec cette somme ?'' Autre aspect qui suscite le courroux des employés de Ipi9, des arriérés cumulés de prêt de 5 mois de salaires.

Pis, il y a peu, la direction a informé de la diminution future des salaires de l'ordre de 60 % et de la suppression de certains postes, alors que lesdits salaires ne sont pas conséquents informe-t-on encore. Il a été convenu des départs volontaires pour éviter une deuxième vague de licenciement économique. Hélas d'octobre à maintenant pour ceux qui avaient opté pour les départs volontaires, alors même que les administrateurs avaient décidé d'accompagner ce choix, il n’y a pas de suite. Toutes choses qui provoquent le courroux des employés : ''Il était question qu'il nous paie nos droits à la fin du mois de février. Raz Biramah, le patron a rencontré les délégués et renié en bloc ses engagements. Il veut que, las de ce qu'il nous fait vivre, nous soyions poussés à la démission.''

Interrogé sur ce qui se passe à Ipi9, Raz Biramah, son patron confirme bien un mouvement de grève en cours depuis le 16 février 2022 qui concerne le tiers des employés. ''Les revendications portent, entre autres, sur 4 mois d’arriérés de salaire et la garantie du paiement en une seule fois, de la totalité des soldes de tout compte d’une partie des grévistes qui ont opté pour un départ volontaire au vu de la dégradation de la situation déjà difficile des revenus de l’entreprise.'' Mais la direction de Ipi9 clame n'avoir jamais poussé un employé à la démission et assure qu’elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour que chacun puisse rentrer en possession de son solde de tout compte dans les meilleurs délais.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon