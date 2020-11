Grève de La Poste : la paralysie des structures

C'est vent debout que les syndicalistes étaient hier dans toutes les agences postales de la capitale, n'acceptant aucun service aux usagers. Point de service minimum. Bien remontés par cette situation qui les prive de leurs dépôts, les membres du syndicat des épargnants ont rencontré hier le président-directeur général, Michaël Adandé, pour parler des conséquences de cette grève.

La direction générale a, toutefois, exprimé toute sa compréhension à l'endroit des personnels en grève. " Nous comprenons parfaitement le désarroi des agents qui pensaient être payés bien avant, afin de bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants", explique un cadre de la direction générale. Et d'ajouter que, depuis 2015, soucieux de l'amélioration des conditions de vie et de travail des postiers, et au regard des difficultés budgétaires de La Poste, l'État s'était engagé à prendre en charge les salaires de ces derniers. Ce qu'il accomplit souvent avec une certaine irrégularité.