Grève dans la santé : Un mouvement très doux

A Owendo, les activités du Centre hospitalier universitaire (CHU) n'ont pas été impactées hier par le mouvement d'humeur lancé par la coalition des syndicats de la santé, le 24 février passé. Libreville et son CHU ont connu, lundi, une journée mouvementée, avec la fermeture du portail principal, suivant le durcissement de la grève, avant que celle d'hier ne s'ouvre sur un service minimum.

En arrivant au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) hier, nous nous attendions à y trouver les barricades des agents de santé syndicalisés, qui avaient déclenché un mouvement de grève le 24 février passé pour revendiquer des points, allant du paiement de la Prime d'incitation à la performance (PIP) à la réouverture d'écoles de santé. Ce fut plutôt un portail de l'entrée principale à demi-ouvert (alors qu'il avait été complètement fermé la veille), pour permettre aux usagers et au personnel de passer plus tranquillement, et surtout des bandes de tissu rouge attachés sur les bancs, les arbustes et les moindres objets se trouvant dans les environs de l'entrée principale que nous avons vus.

"Ce sont les grévistes qui ont souhaité marquer leur mécontentement en imposant la couleur rouge, au regard des gens et des patients. Pour rappeler que le secteur de la santé est bien en grève", a expliqué un vigile au reporter de l'Union.

A l'intérieur, rien ne semblait indiquer, outre les symboles relevés plus haut, que le CHUL avait été, la veille, le théâtre de la fermeture du portail principal. Au niveau des urgences, même si l'après-midi était déjà bien entamé, les patients étaient reçus. Comme dans les autres services.



