Gestion hospitalière : le CHUO et ses innovations

Intervenant après le Conseil d'administration de mars 2020, la rencontre d'hier a permis aux participants de passer en revue, sinon d'évaluer, les objectifs fixés lors de leur dernière assemblée. Il en ressort que les recommandations émises en mars dernier n'auraient malheureusement pas abouti, du fait de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et son impact sur l'activité et l'organisation du CHUO.

Toutefois, la hiérarchie de l'hôpital tient à l'aboutissement du projet d'établissement de médecine privée. Un point sur lequel elle s’est appesantie. "Nous voulons introduire la médecine privée au niveau du CHUO pour motiver les médecins et éviter qu'ils l'exercent dans d'autres structures", a indiqué Léonard Assongo, qui a par ailleurs annoncé la mise en place d'une nouvelle organisation au sein de cette structure hospitalière. "Le CHUO va être réparti en plusieurs départements qui seront dirigés par les quatre professeurs agrégés que compte notre Conseil. Le but étant d'optimiser l'offre et la qualité des soins de notre structure sanitaire", a-t-il poursuivi.