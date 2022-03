Gestion des détentions et des peines : une politique nationale en gestation

Les travaux de la commission de mise en œuvre de la politique nationale de gestion des détentions et des peines ont été lancés, hier à Libreville, par Erlyne Antonela Ndembet Damas, ministre de la Justice, Garde des sceaux, chargé des Droits de l'Homme et de l'Égalité des genres. Cette rencontre vise notamment à revisiter le dispositif pénal du Gabon et l'arrimer aux normes internationales, à créer et mettre en œuvre des outils modernes de gestion des juridictions (tableaux de bord, manuels de procédures, etc.), et à construire un cadre juridique pour la numérisation des procédures judiciaires.

Pendant deux mois au maximum, les participants (représentants de juridictions, agents de la sécurité pénitentiaire, etc.), avec à leurs côtés Cherif Ferah, l'expert international du cabinet canadien LJ institut INC, vont se pencher sur ces problèmes sociaux et publics. Par exemple, les détentions préventions dépassent régulièrement les délais légaux. Ce qui crée des lenteurs dans le traitement des procédures, dégrade le niveau de confiance dans le système judiciaire du Gabon, et génère d'énormes difficultés dans la gestion des prisons.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon