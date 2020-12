Genre : tous unis pour réduire les inégalités hommes-femmes

C'est sur un engagement collectif que se sont achevés, jeudi 10 décembre, les 16 jours d'activité contre les violences basées sur le genre que l'Onu-femmes lance chaque année à travers le monde, et que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a encore implémentés cette année avec un tout nouveau concept : le café de l'égalité.

Il s'agissait d'une rencontre d'échanges, de partage et de prises de position sur le respect du genre. A cette occasion, administrations publiques, organismes onusiens, société civile, médias, étudiants, etc., ont, à tour de rôle, clairement manifesté leur volonté d'accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des droits de la femme. Et surtout de s'approprier la Stratégie de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon remise au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par son épouse, Sylvia, le 30 septembre dernier, au cours d'une cérémonie solennelle à la présidence de la République.

À la clôture, jeudi dernier, de cette vaste campagne mondiale démarrée le 25 novembre, la FSBO a convié la société civile à un atelier d’information, d’appropriation et de co-construction, dans la continuité de la Stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités. En présence des représentants du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et du ministère des Affaires sociales et des droits de la Femme.

En tant que relais dans les communautés, la société civile joue un rôle moteur dans la réalisation de cet objectif commun. Partenaires historiques de la FSBO, les associations qui la composent seront également amenées à travailler en étroite collaboration avec la Task Force "Gabon Égalité", sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, pour la mise en œuvre de la Stratégie de promotion des droits de la femme.



Frédéric Serge LONG



