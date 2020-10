Gendarmerie : quatorze mille candidats en lice

Annoncé depuis quelques semaines, le concours d'entrée à la Gendarmerie nationale (Gena), visant à recruter les sous-officiers, s'est finalement déroulé le week-end écoulé sur l'ensemble du territoire national et non uniquement à l'Estuaire comme l'affirmait hier notre billet d'humeur Makaya.

Réparti dans six centres à Libreville, cet examen s'est déroulé dans des conditions sanitaires strictes, imposées par la crise du nouveau coronavirus (Covid-19). En effet, après celui organisé en août dernier par la Garde républicaine (GR) pour le recrutement des militaires de rang et des sous-officiers, ce concours de la gendarmerie nationale a vu la participation de 14 000 candidats. Soit 10 000 postulants répartis dans six centres qui ont composé à Libreville, et les 4 000 autres à travers le pays.

Aussi, dans le souci de respecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics, cet examen s'est-il déroulé en tenant compte de la distanciation sociale avec 20 candidats par salle. Selon les dispositions prises par les organisateurs, la publication des résultats est prévue dans quinze jours.

Pour rappel, le dépôt des dossiers a eu lieu dans les différents chefs-lieux de provinces.



Hans NDONG MEBALE



