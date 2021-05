GEF : renforcer le dispositif de prise en charge

REUNIES durant une semaine dans la Zone économique à régime privilégié de Nkok pour les travaux de l'atelier de validation des conclusions de l'enquête pilote de ciblage des Gabonais économiquement faibles (GEF), du formulaire d'enrôlement et textes y relatifs, les équipes du ministère des Affaires sociales et de la Banque mondiale (BM) ont rendu leurs conclusions le week-end écoulé.

"Nous avons réuni des experts de plusieurs départements qui ont bien voulu apporter leur savoir-faire pour la réalisation de cet atelier. Le rapport des travaux de notre atelier sera soumis aux plus hautes autorités du pays pour appréciation et validation. Au terme de ces travaux, nous avons fourni un formulaire d'enrôlement des Gabonais économiquement faibles (GEF), donner une nouvelle définition de ces derniers. Le but est de mener une enquête de terrain et un recensement de ces Gabonais", a souligné la présidente de l'atelier, Micheline Otounga.