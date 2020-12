Gabon : vingt-huit nouveaux cas à Libreville

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 annoncé par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon, dans sa communication du vendredi 25 décembre 2020. Un bilan faisant état de 28 contaminations sur un total de 5 522 prélèvements effectués dans trois provinces.

Ces nouveaux cas positifs ont été enregistrés uniquement dans la province de l'Estuaire sur les 5 452 prélèvements effectués à Libreville. De ceux effectués dans les provinces du Haut-Ogooué (23 à Franceville) et du Moyen-Ogooué (47 à Lambaréné), le Copil n'a enregistré aucune nouvelle contamination dans ces régions les dernières 72 heures. En ce qui concerne la prise en charge, 3 personnes sont hospitalisées et le même nombre de patients se trouve en réanimation. Le Copil a déclaré 21 personnes guéries du Covid-19 et n'a déploré aucun décès ces trois derniers jours. En revanche, avec ces nouvelles contaminations, le nombre de cas actifs a franchi la barre de 100 cas (exactement 102 cas actifs à ce jour). Des chiffres qui appellent plus que jamais à redoubler de vigilance en appliquant les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Au total, sur 361 879 prélèvements effectués sur l'ensemble du territoire depuis le début de l'épidémie dans notre pays, le Copil a enregistré 9 497 cas testés positifs dont 9 331 guéris et 64 décès.