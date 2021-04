Gabon : un taux de contamination qui régresse, mais prudence

AU cours de ces dernières 72 heures, le Gabon a enregistré 135 nouveaux cas d'infection au Covid-19 sur les 5 517 tests réalisés sur l'ensemble du territoire national. Soit un taux de positivité de 2,4 % .

Ces dernières informations sanitaires montrent une diminution des cas, contrairement aux dernières semaines où l'on dénombrait jusqu'à plus de 500 nouveaux cas en seulement 48 heures. Si depuis le 4 janvier 2021, notre pays connaît une flambée épidémique, les statistiques révélées dernièrement par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus confirment une diminution de 30 % du nombre de contaminations, d'hospitalisations et de décès. Selon le Dr Guy-Patrick Obiang-Ndong, ministre de la Santé, la prise de conscience des populations et les mesures de restrictions prises par le gouvernement gabonais expliqueraient la régression de la maladie observée actuellement.