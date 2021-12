Gabon-Setrag magnifie la fidélité de 122 de ses employés

De façon assidue, ils ont passé 10, 20 et 30 ans au service de la boîte sans discontinuité. Mercredi 8 décembre dernier à Libreville au Gabon, ils ont reçu la reconnaissance de leur employeur.

Bonaventure Mebale Abessole, chef de gare affiche 3 médailles épinglés sur le pan gauche de sa veste. Preuve de ses 10, 20 et surtout 30 ans de service au sein de la Société d'exploitation du transgabonais(Setrag). Il se sent honoré parceque Setrag vient de saluer 30 ans de dur labeur. ''3ans ce n'est pas 30 jours vous savez, c'est toute une vie au service de Setrag.''

Comme Bonaventure, 121 de ses collègues ont été honorés de la médaille du travail mercredi 8 décembre dernier devant la salle polyvalente de la boîte, situé dans la commune d'Owendo à Libreville.

Au cours d'une cérémonie faste, 122 agents dont 11 pour l'or, 82 pour l' argent et 29 pour le bronze, ont reçu des médailles d'honneur du travail.

Occasion pour Christian Magni, patron de Setrag, d'indiquer que la cérémonie du jour matérialise la reconnaissance du travail bien fait, la loyauté et la fidélité de ces travailleurs à Setrag. ''Par votre expertise et votre expérience, vous avez su contribuer à accroître ses performances. C'est ici l'occasion pour moi de vous témoigner toute notre reconnaissance et vous inviter à continuer à servir de modèle pour vos jeunes collègues.''

Pour le ministre du Travail, Madeleine E. Berre, la médaille du travail se mérite, faire autant d'année au sein d'une même entreprise prouve à suffisance qu'il y fait bon vivre. "Je vous encourage à poursuivre votre professionnalisme, à favoriser la rigueur dans l'exécution de vos missions difficiles, à renforcer vos compétences car votre entreprise exerce dans un secteur délicat où les attentes aussi bien du gouvernement, des opérateurs économiques et des populations sont grandes.''

Mme Berre aura par ailleurs fait la promotion du vaccin contre le Covid auprès des agents de Setrag unique, moyen selon elle, de barrer la route à cette pandémie. Rappelant qu'à partir du 15 prochain, les non-vaccinés auront beaucoup de mal à avoir accès aux administrations.