Gabon-égalité : Sylvia Bongo Ondimba vent débout contre les inégalités

“En tant que femme et mère, je ne peux rester insensible à ces vécus traumatisants, inacceptables. En tant qu’épouse et mère de la Nation, je me dois d’agir. D’agir vite. Avec vigueur, assiduité et détermination. Afin que chaque femme gabonaise, sans exception, puisse réaliser son potentiel professionnel, s’épanouir dans son foyer et vivre pleinement sa vie, être protégée de toutes formes de violence et de discrimination. Là se trouve l’essence même de mon combat pour la défense des droits des femmes.

Là se trouve le battement de mon cœur”. C'est avec ces mots que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a lancé les activités de la caravane du programme gouvernemental Gabon égalité ce vendredi 28 octobre 2022 à Ntoum, dans le département du Komo-Mondah. Elle n'était pas seule. Avec elle, la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, la ministre du Travail et bien d'autres. Ensemble, ils ont décliné les objectifs de cette campagne lancée dans le chef-lieu du Komo-Mondah et qui s'étendra dans l’ensemble du territoire national. L'objectif étant de mettre la gent féminine au fait des droits qui sont les leurs.

Pour la first lady, ce programme ne concerne que les femmes. “L’égalité des genres nous concerne tous. Elle constitue un jalon essentiel de notre vivre-ensemble et le fondement du respect des droits humains” a-t-elle précisé. Ledit programme est d'après l'épouse du président de la République “le fruit d’une collaboration étroite entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé afin qu’elle apporte des solutions gabonaises adaptées aux particularités de notre culture et nos traditions”.

Celui-ci a “permis de faire émerger 6 domaines d’action prioritaires que sont les violences faites aux femmes, l’éducation, la santé, le droit de la famille, la participation à la vie économique et l’émancipation politique". À terme, les violences de tout genre devraient être éliminées aussi bien chez les femmes que les hommes dans notre pays.

R.H.A Libreville/

Gabon