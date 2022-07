Gabon Égalité : la Camapagne de sensibilisation sur la SSR se poursuit dans les plages du Grand Libreville

La Campagne de sensibilisation sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) dans les différentes plages du Grand Libreville, qui a lancée par le ministère de la Santé et des Affaires Sociales dans le cadre de la mesure 3.2 (campagne de communication sur la contraception) du programme gouvernementale Gabon Égalité, se poursuit dans les plages du Grand Libreville.

En effet, conformément au programme établi, et pour le troisième week-end d’affilé, les plages du Lycée national Léon Mba et Acaé dans la commune de Libreville et celle de la Sablière dans la commune d’Akanda ont été prises d’assaut par les équipes conjointes du ministère de la Santé et Affaires Sociales et les organisations de la société Civile (OSC) afin d’informer, sensibiliser et communiquer sur l’importance de la contraception.

De ce fait, ce sont plus de 10000 personnes qui ont été sensibilisées ce week-end (23 au 24 juillet 2022) et plus de 7000 préservatifs masculins ainsi que des dépliants distribués dans les différentes plages visitées au cours de la mise en œuvre de la stratégie reposant essentiellement sur une approche face à face.

Jessica, âgée de 20 ans, pense que « cette campagne de sensibilisation tombe à point nommé pour les jeunes qui nous pas souvent l’occasion d’échanger autour de la problématique de la contraception. Je remercie les autorités d’avoir rendu possible cette action que je juge utile et salvatrice »

Pour Jean Jacques, père de famille de 5 enfants, il estime que la communication et la sensibilisation doivent être intensifiées pour véritablement toucher les populations « C’est vraiment bien que le gouvernement ait pensé à venir sur les plages. Cela permet de nous apporter un message utile et très important pour nous. Il faut maintenant que cela ne s'arrête pas qu’au niveau des plages. Il faut aussi aller vers les marchés, les grands carrefours et les églises »

Pour rappel, cette campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive à pour objectif général de de contribuer à l’intensification des activités de promotion de la contraception auprès des usagers des plages des communes d’Akanda, Libreville et Owendo. La campagne a débuté le samedi 9 juillet dernier à la plage du Lycée national Léon Mba et se terminera le 11 septembre 2022 à la plage du Lycée national Léon Mba.