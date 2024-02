Gabon : Création d’une fédération des établissements de nuit

Dans le but de mieux défendre leurs intérêts, les responsables d'associations d'établissements de nuit ont décidé de se regrouper en fédération. Cafés, restaurants, hôtels et assimilés vont davantage parler d'une même voix.

D'où l'assemblée générale constitutive organisée le week-end écoulé. "Nos structures paient des impôts et autres taxes, et reversent des salaires à des milliers de personnes qui se voient, aujourd'hui, fragilisées. Les établissements n'arrivant plus à exercer durant leurs heures de pointe, voient leurs recettes baisser et sont, donc, dans l'incapacité d'assumer les masses salariales", a fait savoir Joël Ntsiengori, président.

Avant d'ajouter : "Nous ne pouvons rien imposer. Nous n'exigeons pas la levée systématique du couvre-feu, mais tenons à faire savoir que des milliers de Gabonais, qui ont choisi le secteur de la nuit pour générer des revenus, ne s'en sortent pas actuellement. Nous espérons que notre cri parvienne à une oreille réceptive et qu'ensemble nous trouvions une solution qui arrange tout le monde", a-t-il ajouté.

La fédération CHR & assimilés continue de proposer, entre autres, la levée du couvre-feu mais avec un renforcement multiforme du dispositif sécuritaire, la dispense de TVA à l'achat pour tous les établissements affiliés jusqu'au 31 décembre 2025, l'exonération des impôts professionnels et locaux jusqu'en fin 2025 et l’interdiction des coupures d'électricité par la SEEG pour les établissements débiteurs jusqu'au 31 décembre 2024.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon