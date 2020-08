Gabon : baisse du nombre de cas actifs

C'est dire le recul qu'on enregistre en la matière depuis le pic épidémique atteint le 23 mai dernier. Ces deux derniers jours d'ailleurs, il y a eu 141 nouveaux cas positifs sur les 4 003 prélèvements effectués (soit un pourcentage de 3,5%), avec 201 guérisons. Notre pays serait-il donc sur la voie de la maîtrise de cette vague de l’épidémie ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que, grâce à ses sept laboratoires de dépistage, dont celui baptisé Pr Daniel Gahouma, doté par ailleurs d’importantes capacités, le Gabon effectue 2 500 tests en moyenne par jour. Les dernières données indiquent que L'Estuaire ( 117 nouveaux cas positifs sur 3 896 prélèvements à Libreville, soit un total de 5 567 cas confirmés), le Haut-Ogooué (23 nouveaux cas positifs sur 89 prélèvements dont 17 à Franceville, 5 à Moanda et 1 à Okondja, soit un total de 1 036 cas confirmés) et le Moyen-Ogooué (1 nouveau cas positif sur 18 prélèvements à Lambaréné soit un total de 397 cas confirmés) demeurent les principaux foyers du pays.

Concernant la prise en charge, 27 personnes restent hospitalisées, 4 en réanimation, et zéro décès. Au total, sur 85 369 prélèvements depuis le début de la pandémie au Gabon, on enregistre 7 787 cas testés positifs (9,1%) dont 5 609 guéris (72%) et 51 décès.