Gabon- AUF : un centre d'employabilité francophone effectif à l'UOB

L'Université Omar Bongo (UOB) vient de bénéficier d'un centre d'employabilité francophone. Œuvre de l'Agence universitaire francophone (AUF) cet espace est destiné aux étudiants et enseignants a été inauguré en présence du recteur de cette université Pr Mesmin Noël Soumaho et une délégation de la Direction régionale de l’AUF en Afrique centrale et Grands Lacs co-conduite par le Pr Aïssatou SY-Wonyu, directrice régionale et le Pr et Jacques Etame, président de la toute nouvelle Commission Régionale d’Experts Économiques et Scientifiques (CREES).

Ce centre devrait permettre d'avoir des informations pratiques en lien avec le monde “socio-professionnel”. D'après le recteur de l'UOB, “cet espace permettra aux enseignants-chercheurs de cette institution et des autres établissements supérieurs du Gabon de se rencontrer, se familiariser et évoquer ensemble les perspectives de l'insertion professionnelle des étudiants et surtout la professionnalisation de nos filières de formation, notamment pour les Licences 3 et Master 2”. Cet instrument qui arrive au moment où la question de l’adéquation formation-emploi dans les universités publiques est évoquée voudrait soutenir l’employabilité et l’insertion professionnelle des étudiants et promouvoir l’entrepreneuriat. Il offre des services articulés autour de 4 pôles : conseil et tutorat emploi, formations complémentaires, certifications professionnelles et pré-incubation entrepreneuriale.

Pour Aïssatou SY-WONYU, il s'agit de changer de paradigme. “Nous allons directement nous adresser aux étudiants et résoudre avec eux l'équation difficile que vous connaissez : l'emploi. En gros ce serait casser cette image selon laquelle, l'université produit des chômeurs”, a- t-elle expliqué.

R.H.A

Libreville/Gabon