Friperie et prêt-à-porter : attention danger !

Une décision qui gagnerait également à s'élargir à plusieurs autres commerces, notamment la vente de friperie, communément appelée ''Moutouki'', et le prêt-à-porter. Des commerces qui, selon des spécialistes, constituent un foyer de propagation rapide du coronavirus.

Avec la relance des activités de tous les commerces, la vente du ''Moutouki'' et du prêt-à-porter a également repris de plus belle, exposant ainsi les clients à un réel danger. Dans la mesure où ceux-ci passent leur temps dans l'essayage sans fin des vêtements, avant de se décider à les acheter ou pas. Et dans le cas où l'essayage n'est pas concluant, l'habit est très vite remis dans le lot à vendre. Puis, c'est au tour d'un autre de recommencer la même opération. Et ainsi de suite, cet exercice sera répété plusieurs fois dans la journée, jusqu’à ce que l'article trouve finalement preneur. Une victime, malheureusement tombée sur le mauvais produit, simplement en voulant se faire plaisir. Surtout qu'il a été prouvé que le redoutable virus s'accroche aussi aux tissus, donc aux vêtements.