FPN : sortie de 92 officiers de police et de la sécurité pénitentiaire

Présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matha, cette cérémonie a vu, entre autres, la présence du ministre de la Décentralisation, Mathias Otounga Ossibadjouo, par ailleurs parrain de cette promotion, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Erlyne Antonella Ndembet-Damas.

S'adressant à ses filleuls, Mathias Otounga Ossibadjouo a indiqué que "le défi le plus sérieux auquel vous serez confrontés est celui de l'insécurité croissante dans laquelle vos interventions s'effectuent, notamment dans certains quartiers ou certaines cités sensibles''.

Et de poursuivre : ''Cette situation n'est qu'un des symptômes d'une dégradation générale de l'environnement de sécurité et de l'esprit civique, dégradation que nous nous devons de surmonter. Au vu des cas d'agressions que subissent les forces de l'ordre, il serait judicieux de mener une réflexion sur la manière d'améliorer les relations entre la police et la population, en particulier dans ces zones sensibles."