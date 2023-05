Forum mondial de l’économie social et solidaire : le Gabon présent à Dakar

LE Sénégal accueille du 1er eu 6 mai courant, le 6e forum mondial de l'économie social et solidaire. Mais avant, du 1er au 2 mai, il s'est tenu un préforum jeunesse sur le thème « Entrepreneuriat collectif et durable pour les territoires : les réponses d’inclusion des jeunes d’ici et d’ailleurs ».

Il s'agissait justement pour les jeunes du monde, dont ceux du Gabon, d'exposer leurs idées et solutions pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD). La délégation gabonaise participe donc activement à cette grande rencontre. Elle a ainsi pris part le 2 mai au panel portant sur l'autonomisation des jeunes et résilience des territoires. Échangeant sur les stratégies d'autonomisation des jeunes via l'entrepreneuriat, la délégation du Gabon a discuté avec ses pairs des politiques des jeunesses axées sur l'emploi et la formation.

Aux termes des échanges, Les Gabonais ont suggéré la mise en place des mécanismes de financement pour les initiatives des jeunes engagés dans l'économie sociale et solidaire ; la promotion des approches innovantes des jeunes pour répondre aux problématiques sociales. Le Gabon propose par ailleurs de repenser le modèle économique des entreprises privées afin qu'il soit axé sur l'économie sociale et solidaire ; de soutenir l'accès aux marchés des entreprises sociales et solidaires ; de mettre en place des programmes de micro finance des projets des jeunes filles en accélérant la participation des jeunes dans les processus de décision.

L.R.A.

Libreville/Gabon