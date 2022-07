Formulation de plaidoyers : formation des membres des associations des jeunes

LE Réseau national pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, des jeunes et des questions de population et développement (RenapsAJ) vient d'organiser dans la salle des fêtes de l'Arche de l'alliance, sise derrière le Camp de Gaulle, une formation à la formulation des plaidoyers, des partenariats et à la mobilisation des ressources.

Financée par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et appuyée par l'ONG Association solidarité internationale des femmes (Asoif), cette formation, qui s'est déroulée du 21 au 23 juin, entendait donner aux associations des jeunes, des outils afin de corriger les difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir des partenariats et autres financements. Difficultés, souvent source de démotivation au sein de plusieurs organisations qui peinent à remplir leur mission et à atteindre les résultats escomptés. Le récent renforcement des capacités entendait donc corriger ces manquements pour que les organisations de jeunesse demeurent des partenaires importants dans l’exécution des programmes et projets dans le cadre de la santé sexuelle et de la reproduction. Aussi était-il question de "former pour que quand ces jeunes vont sur le terrain, ils aient des armes pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur les questions et programmes qui les touchent en premier", a précisé Agathe Lawson, représentante résidente de l'UNFPA. Qui a engagé l'organisme onusien à prendre à bras-le-corps les questions liées à la problématique jeunes (citadins et ruraux).

L.R.A.

Libreville/Gabon