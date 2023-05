Formation professionnelle: le groupe Isi-Idea désormais partenaires du Cimfep de Nkok

L'institut supérieur d’ingénierie (Isi) et l'institut de développement des entreprises et des administrations (Idea) ont signé un partenariat lundi dernier avec le Centre international multisectoriel d'enseignement et de formation professionnelle (Cimfep) de Nkok. Objet : mutualiser leurs expériences, en vue de la formation des étudiants , à travers la mise en pratique des théories apprises.

Le DG du Cimfep, Jean Fidèle Koumba, a précisé que " c'est un honneur pour le Cimfep, parce que l'Isi-Idea est un établissement de référence au Gabon. Cela fait 13 ans qu'ils sont dans la formation des jeunes gabonais à des niveaux importants. Donc signer un partenariat avec eux c'est comme se mettre en partenariat avec quelqu'un d’expérience et qui va beaucoup nous aider. Nous sommes un nouvel établissement et nous avons beaucoup de challenge à relever ", laisse t-il entendre. " Isi va nous aider à structurer notre offre de formation. Il y'a une mutualisation au niveau même des ressources humaines. Ils ont de très bons formateurs. Il y a aussi une mutualisation au niveau des plateaux techniques. Le Cimfep est un établissement bien doté. A ce niveau, on peut aussi aider l'Isi en mettant à leur dispositions nos infrastructures, nos plateaux techniques pour participer au développement de compétence de nos jeunes. " Pour l'administrateur directeur général de l'Isi, Yannick Amiar.

L'Isi, en 13 ans a formé plus de 1800 diplômés dans les métiers de l’ingénierie mécanique, aéronautique, informatique, mines, pétrole... " Le Gabon est un pays en pleine industrialisation et on a besoin d'hommes pour pouvoir mener cette transformation là. Et lorsque l'on forme des ingénieurs, il faut absolument qu'il puisse allier théorie et pratique. Et la pratique se fait grâce à des laboratoires. Et ces laboratoires nous les trouvons au Cimfep. Qui a un laboratoire hautement équipé d'outils de dernières technologies. Nos étudiants vont effectuer tout ce qui est TP et TD au sien de ce laboratoire , en sus du laboratoire de pétrole que nous avons déjà à Port-Gentil ", a t-il indiqué. Abel EYEGHE EKORE Libreville/Gabon