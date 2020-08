Formation professionnelle : et voici l'expertise cubaine !

Dans le but d'accroître son offre de formation dans les domaines de la santé, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama Daouda a eu une séance de travail hier, à Libreville, avec l'ambassadeur de Cuba au Gabon.

Llusif Sadin Tassé a donné une indication sur les chantiers examinés avec son hôte : "Nous avons avancé sur la question de la formation des étudiants gabonais à Cuba, surtout dans les domaines de la santé. Et je crois que c'est le principal intérêt, bien qu'il y ait également des projets de construction des centres de formation professionnelle au Gabon. Aujourd'hui nous avons fait un pas en avant, on espère finaliser cet accord le plus rapidement possible", a indiqué le diplomate cubain.

Pour mémoire, depuis 2004, plusieurs spécialistes cubains se sont relayés au Gabon pour des missions de 4 ans. Leur expertise dans le domaine de la médecine très appréciée des Gabonais, devrait apporter une contribution supplémentaire dans la lutte contre le nouveau coronavirus.



Hans NDONG MEBALE



