Formation professionnelle : 90 enseignants et formateurs aptes à l’emploi

DANS le cadre du Projet de développement des compétences et de l’employabilité (Prodece), la cuvée des 90 formateurs et enseignants retenus pour ces travaux qui ont démarré en janvier 2021 a reçu, samedi dernier, à l’amphithéâtre de l’École normale supérieure de l’enseignement technique (Enset), les parchemins sanctionnant la fin de son cursus. Au terme de cette formation, qui s’est déroulée dans un premier temps à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), puis à l’Enset, les impétrants vont être déployés et affectés dans les centres sectoriels de Nkok et les quatre établissements professionnels répartis entre Libreville, Franceville et Fougamou.

Dans cette logique, le ministre de la Formation professionnelle, Raphaël Ngazouze, a souligné que le Plan d'accélération de la transformation (PAT), noble vision du chef de l’État, s’articule autour de la transformation structurelle de l’économie et de la création de richesse inclusive, créatrice d’emplois en faveur de la jeunesse et exige un important investissement, notamment dans la construction des infrastructures de dernière génération, du développement des curriculas et la formation des formateurs. "Pour matérialiser cette vision, le gouvernement, en partenariat avec les bailleurs de fonds, a initié des réformes dans les secteurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle", a-t-il indiqué.

Pour rappel, ce projet est à l’initiative du gouvernement gabonais, financé par la Banque mondiale, avec pour objectif d’enrayer la crise du chômage. Il vise 6 500 jeunes âgés de 18 à 34 ans sur une période de 5 ans. Soit 3 500 diplômés des écoles d’enseignement technique et de formation professionnelle, et 3 000 jeunes déscolarisés.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon