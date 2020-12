Fonds ResiliArt Covid-19 :  à l’heure de la restitution des projets

"Fonds ResiliArt Covid-19", un concept dont l’objet consiste à accompagner et impliquer les acteurs culturels en cette période de crise sanitaire, a vu l’adhésion de plusieurs participants dont onze ont été élus. Lesquels ont, ce jeudi-là, soumis leurs projets au cours d’un atelier de restitution organisé par la Fédération culturelle et artistique "Samba", sous la supervision de l’Unesco. Une rencontre qui s’est déroulée en présence de plusieurs grandes figures de ce projet dont l’administrateur du programme culture au bureau Unesco de Libreville, Thierry P. Nzamba Nzamba, qui a dit toute sa satisfaction à l’issue de la rencontre.

En effet, le 6 octobre 2020, l’Unesco et son partenaire "Samba" offraient une cagnotte de 20 000 dollars US, soit environ 11 millions de francs CFA, en vue de financer des projets culturels et artistiques durant la crise sanitaire. "Nous attendions, en réalité, 27 candidatures. Mais pour des raisons liées à la pertinence et au respect des critères définis au préalable, seulement 11 ont été retenus. Nous sortons de là avec beaucoup d’enseignements et un certain nombre de recommandations", a indiqué le responsable de la fédération "Samba".